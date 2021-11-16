COVID-19 забрав життя 838 українців, захворіли більше тисячі дітей — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n163103-covid-19-zabrav-jyttya-838-ukrayinciv-zahvorily-bilshe-tysyachi-ditey-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 16 листопада підтвердили у понад 16 тис. осіб. До лікарень з COVID-19 потрапили більше 2 тис. пацієнтів. Про це повідомляє у вівторок Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 15 листопада в Україні зафіксовано 16 тис. 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 264 особи;

летальних випадків — 838;

одужало — 21 тис. 914 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,2 млн громадян. На жаль, хвороба забрала життя 77 тис. 985 осіб.

Із захворілих впродовж понеділка — 1 тис. 168 дітей та 327 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків вчора була зареєстрована у:

Дніпропетровській області (1 тис. 635),

Одеській області (1 тис. 549),

Києві (1 тис. 481),

Запорізькій області (1 тис. 84),

Полтавській області (1 тис.).



Нагадаємо, у світі станом на ранок 16 листопада з початку пандемії зафіксували 254 млн випадків зараження коронавірусом. «Ковід» став причиною смерті понад 5 млн осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (більше 48 млн), Індія (понад 34 млн) та Бразилія (майже 22 млн). Україна посідає 16 місце за кількістю випадків захворювання.