Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
COVID-19 забрав життя 838 українців, захворіли більше тисячі дітей — коронавірус в Україні

COVID-19 забрав життя 838 українців, захворіли більше тисячі дітей (ІНФОГРАФІКА)

16 лис 2021, 08:37
999

Коронавірус в Україні станом на ранок 16 листопада підтвердили у понад 16 тис. осіб. До лікарень з COVID-19 потрапили більше 2 тис. пацієнтів. Про це повідомляє у вівторок Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 15 листопада в Україні зафіксовано 16 тис. 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 264 особи;

  • летальних випадків — 838;

  • одужало — 21 тис. 914 осіб.

Коронавірус в Україні / РНБО

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,2 млн громадян. На жаль, хвороба забрала життя 77 тис. 985 осіб.

Із захворілих впродовж понеділка — 1 тис. 168 дітей та 327 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків вчора була зареєстрована у:

  • Дніпропетровській області (1 тис. 635),

  • Одеській області (1 тис. 549),

  • Києві (1 тис. 481),

  • Запорізькій області (1 тис. 84),

  • Полтавській області (1 тис.).


Нагадаємо, у світі станом на ранок 16 листопада з початку пандемії зафіксували 254 млн випадків зараження коронавірусом. «Ковід» став причиною смерті понад 5 млн осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (більше 48 млн), Індія (понад 34 млн) та Бразилія (майже 22 млн). Україна посідає 16 місце за кількістю випадків захворювання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів