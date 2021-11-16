Лондон - Назрів вибір між підтримкою Києва і газом РФ

https://racurs.ua/ua/n163102-london-nazriv-vybir-mij-pidtrymkou-kyieva-i-gazom-rf.html

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Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, на тлі зростання напруженості між Москвою і Заходом заявив, що найближчим часом країнам доведеться зробити вибір між підтримкою Києва та постачанням російського газу.

Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що незабаром їм належить зробити вибір між постачанням все більшої кількості російських вуглеводнів гігантськими новими трубопроводами та захистом України і відстоюванням справи миру й стабільності, — цитують Reuters і The Guardian заяву Джонсона, оприлюднену 15 листопада.

Глава британського уряду вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін може серйозно підійти до обмеження постачання газогоном через Східну Європу, якщо Захід заявить про свій намір захищати Україну.

Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо ворогувати з Росією, або що ми хочемо якимось стратегічним чином оточити чи підірвати цю велику країну, — підсумував Джонсон.

Зауважимо, що Путін шантажем намагається пришвидшити запуск в експлуатацію геополітичного проекту «Північний потік — 2». Газогін пролягає в обхід транзитних країн, зокрема України.

Також у понеділок міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та його німецький колега Хайко Маас під час зустрічі з головний дипломатом України Дмитром Кулебою запевнили, що можлива військова операція РФ проти України матиме «надзвичайно складні наслідки».

Франція та Німеччина запевнили мене, що у випадку, якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї надзвичайно складні наслідки, — заявив Кулеба.



Нагадаємо, 15 листопада видання Bloomberg повідомило, що США разом із європейськими союзниками готують відповідь, якщо Росія розпочне широкомасштабне вторгнення в Україну. Москва сконцентрувала армію біля українських кордонів. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю.

Джерело: The Guardian