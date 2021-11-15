16 листопада – яке свято відзначають завтра

https://racurs.ua/ua/n163101-16-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-zavtra.html

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Свято 16 листопада — день пам’яті святої княжни Анни Всеволодівни, яка була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича. Вона отримала в народі прізвисько — Холодна, тому що цими днями погода найчастіше нагадує зимову. У цей день іменини святкують Микола, Юрій, Анна, Дмитро, Світлана та Володимир.

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Ідея запровадити це професійне свято з’явилася ще в 1994 році. Тоді працівники «Укртелерадіокомпанії» звернулися до президента та уряду з проханням знайти день для святкування.

Дату обрали на честь першого радіоефіру в Україні, що відбувся 16 листопада 1924 року. Цікавий факт — перший прямий ефір в Україні відбувся у київській телестудії в 1939 році. Тоді показали 40-хвилинну трансляцію, під час якої глядачі могли бачити портрет Серго Орджонікідзе.

Також 16 листопада — Міжнародний день боротьби з анорексією. Запропонували цю дату в 2005 році, адже проблема вже досить довгий час є дуже гострою для суспільства. Через нав’язані модою неприродні стандарти краси молоді дівчата намагаються схуднути, позбавляючи себе їжі.

День в історії: