Названо спосіб остаточно перемогти пандемію коронавірусу. Фото pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n163100-nazvano-sposib-ostatochno-peremogty-pandemiu-koronavirusu.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу допоможе остаточно подолати пандемію. Таку думку сказав генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

Робити щеплення потрібно буде щороку. Тільки в такому разі пандемію вдасться перемогти. Про це повідомляє журнал Atlantic Council.

Бурла заявив, що у бустерного щеплення досить висока ефективність. Йдеться про показник вище 95%. Гендиректор Pfizer також зазначив, що поки невідомо, як довго триматиметься такий високий рівень захисту.

Однак є спостереження, які чітко дають зрозуміти, що через шість місяців після другого щеплення імунітет до коронавірусної інфекції починає падати.

Поки невідомо, що буде після бустерної дози. Але Бурла впевнений, що захист після третьої вакцини зберігатиметься ще рік.

Цікаво, що Ізраїль першим у світі зробив ставку на повторну вакцинацію населення. А 10 листопада комісія МОЗ рекомендувала щепити від коронавірусу дітей від п’яти років, пише DW.

Основою для такого рішення стали наукові дослідження, які показали, що імунітет слабшає через шість місяців після вакцинації, і люди знову ризикують заразитися коронавірусом. Особливо це стосувалося людей похилого віку Ізраїлю, яких почали вакцинувати одними з перших у світі — ще в грудні 2020 року.

Проте вже до середини червня, незважаючи на високий рівень вакцинації в країні, дельта-варіант почав проривати імунний захист та швидко поширюватися. У серпні уряд заговорив про можливість третього щеплення від BioNTech/Pfizer, і поступово розгорнув кампанію з вакцинації всіх жителів країни віком від 12 років.

Немає жодних сумнівів у тому, що третя доза вакцини врятувала Ізраїль. Я думаю, що ми повертаємося до нормального життя, але це буде нове нормальне життя, — заявив один із провідних ізраїльських експертів у галузі охорони здоров’я Габріель Барбаш.

Нагадаємо, на думку українських лікарів, пандемія зупиниться, коли більшість українців перехворіє на COVID-19. Якщо показники захворюваності залишатимуться такими ж високими, то за кілька місяців українці отримають колективний природний імунітет.

Джерело: Atlantic Council, DW