Назван способ окончательно победить пандемию коронавируса. Фото pixabay.com

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Вакцинация от коронавируса поможет окончательно преодолеть пандемию. Такое мнение выразил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

Прививаться нужно будет каждый год. Только в таком случае пандемию получится победить. Об этом сообщает журнал Atlantic Council.

Бурла заявил, что у бустерной прививки довольно высокая эффективность. Речь идет о показателе выше 95%. Гендиректор Pfizer также отметил, что пока неизвестно, как долго будет держаться настолько высокий уровень защиты.

Однако, есть наблюдения, которые четко дают понять, что через шесть месяцев после второй прививки иммунитет к коронавирусной инфекции начинает падать.

Пока неизвестно, что же будет после бустерной дозы. Но Бурла уверен, что защита после третьей вакцины будет сохраняться еще год.

Интересно, что Израиль первым в мире сделал ставку на повторную вакцинацию всего населения. А 10 ноября комиссия Минздрава рекомендовала прививать от коронавируса детей от пяти лет, пишет DW.

Основой для решения стали научные исследования, показавшие, что иммунитет ослабевает через шесть месяцев после вакцинации, и люди снова рискуют заразиться коронавирусом. В особенности это касалось пожилых жителей Израиля, которых начали прививать одними из первых в мире — еще в декабре 2020 года.

Однако уже к середине июня, несмотря на высокий уровень вакцинации в стране, дельта-вариант стал прорывать иммунную защиту и быстро распространяться. В августе правительство заговорило о возможности третьей прививки от BioNTech/Pfizer, и постепенно развернуло кампанию по вакцинации всех жителей страны старше 12 лет.

Нет никаких сомнений в том, что третья доза вакцины спасла Израиль. Я думаю, что мы возвращаемся к нормальной жизни, но это будет новая нормальная жизнь, — заявил один из ведущих израильских экспертов в области здравоохранения Габриэль Барбаш.

Напомним, по мнению украинских врачей, пандемия остановится, когда большинство украинцев переболеет COVID-19. Если показатели заболеваемости будут оставаться такими же высокими, то через несколько месяцев украинцы получат коллективный природный иммунитет.

Источник: Atlantic Council,DW