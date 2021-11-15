Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по тысяче гривен

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что каждый украинец, который вакцинируется от коронавируса, получит 1 тыс. грн. Чтобы получить деньги, нужно сделать две прививки.

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. Столько же — в начале 2022 года. Об этом Зеленский заявил в своем обращении.

Президент уточнил, что за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Также можно будет купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние или авиа, железнодорожные перевозки.

Мы понимаем, что смартфоны и «Дія» есть не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в том числе пожилым людям, — сказал глава государства.

Сейчас в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации — за прошедшую неделю сделали более 1,6 млн. прививок. Первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев завершили курс вакцинации 28% человек.

Зеленский также акцентировал внимание на противодействии энергетическому кризису в Украине. Для этого было запущено два дополнительных блока — на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.

Кроме того, в нашу страну следует семь кораблей с углем, которого хватит до конца года. А при необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы обеспеченной до завершения отопительного сезона.