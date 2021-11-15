Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям по тисячі гривень

https://racurs.ua/ua/n163099-zelenskyy-poobicyav-vakcynovanym-ukrayincyam-po-tysyachi-gryven-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що кожен українець, який вакцинується від коронавірусу, отримає 1 тис. грн. Щоб отримати кошти, потрібно зробити два щеплення.

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн. Стільки ж — на початку 2022 року. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

Президент уточнив, що за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Також можнна буде купити квитки для мандрівок всередині країни — на внутрішні або авіа, залізничні перевезення.

Ми розуміємо, що смартфони та «Дія» є не в кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку, — сказав глава держави.

Наразі в Україні зберігаються високі темпи вакцинації — за минулий тиждень зробили понад 1,6 млн щеплень. Першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, завершили курс вакцинації 28% осіб.

Зеленський також акцентував на протидії енергетичній кризі в Україні. Для цього було запущено два додаткові блоки — на Рівненській і Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада.

Крім того, до нашої країни прямує сім кораблів з вугіллям, якого вистачить до кінця року. А за потреби Україна придбає достатньо вугілля, щоб бути забезпеченою до завершення опалювального сезону.