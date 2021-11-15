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Ракурс
«Нафтогаз» братиме участь у сертифікації «Північного потоку-2». Фото: УП

«Нафтогаз» братиме участь у сертифікації «Північного потоку-2» (ВІДЕО)

15 лис 2021, 20:19
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«Нафтогаз України» візьме участь у процедурі сертифікації оператора «Північного потоку-2».

Таке рішення прийняв німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству, — написав очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко у Facebook.

Також Вітренко нагадав, які загрози несе Європі запуск «Північного потоку-2». У керівництві НАК пояснили, що основна позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що «Північний потік-2» не можна сертифікувати, адже він не відповідає повністю європейському законодавству.

Йдеться про те, що газопровід контролюється постачальником газу — російським «Газпромом», і до нього немає доступу в третіх осіб.


Крім того, агенція Reuters теж підтвердила з посиланням на німецького мережевого регулятора Bundesnetzagentur, що «Нафтогаз України» та «Оператор газотранспортної системи України» будуть включені в поточні німецькі процедури сертифікації газопроводу, на який вони подали заявку.

Джерело: Ракурс


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