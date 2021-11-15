Путін підписав указ, в якому «прирівняв» товари з ОРДЛО до російських. Фото: DW

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Володимир Путін, президент Російської Федерації підписав указ, згідно з яким товари з ОРДЛО прирівнюються до російських.

Про це йдеться в документі «Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України». Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Путін доручив уряду РФ протягом місяця забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей на ринок Росії. Указ також передбачає їхній допуск до державних закупівель.

Таке рішення аргументується начебто «метою захисту прав і свобод людини, недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади та погіршення ситуації в результаті поширення нової коронавірусної інфекції».

Крім того, уряд РФ також повинен визнати сертифікати походження товарів з ОРДЛО і визначити пункти пропуску, через які вони будуть поставлятися в Росію.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія підтримує потужне угруповання — загальна кількість 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тис. осіб.

Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.