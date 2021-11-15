Путин подписал указ, которым «приравнял» товары из ОРДЛО к российским. Фото: DW

https://racurs.ua/n163097-putin-podpisal-ukaz-kotorym-priravnyal-tovary-iz-ordlo-k-rossiyskim.html

Ракурс

Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал указ, согласно которому товары из ОРДЛО приравниваются к российским.

Об этом говорится в документе «О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на рынок России. Указ также предусматривает их допуск к государственным закупкам.

Такое решение аргументируется якобы «целью защиты прав и свобод человека, недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Кроме того, правительство РФ также должно признать сертификаты происхождения товаров из ОРДЛО и определить пункты пропуска, по которым они будут поставляться в Россию.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия поддерживает мощную группировку — общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа России составляет 35,5 тыс. человек.

Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих России на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.