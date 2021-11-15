Партия «Слуга народа» получила нового председателя – детали. Фото: Слуга народа

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«Слуга народа», президентская партия, получила нового председателя — ею стала нардеп Елена Шуляк.

Она была единственной кандидаткой на эту должность. О таком решении, которое принял партийный съезд, сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

Задача партии на вторую половину каденции — быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами, — заявила Шуляк во время своего выступления.

В ближайшее время будет утверждена новая редакция устава и обновлена программа партии.

Шуляк предложила создать новые органы в партии:

президиум политсовета для оперативного принятия решений по текущим вопросам;

дисциплинарный совет, который будет рассматривать вопросы «зашкваров» членов партии на всех уровнях.

Ранее нардеп претендовала на должность министра развития общин и территорий в случае ухода Алексея Чернышева в Киевскую городскую госадминистрацию. Также она была кандидатом на должность спикера Верховной Рады.

Более 10 лет Шуляк занимала руководящие должности в сфере развития недвижимости и строительства, в частности возглавляла наблюдательный совет «Украинского строительного сообщества».

В парламент она попала в 2019 году под № 13 в списке «Слуги народа». В 2019—2020 годах Шуляк являлась представительницей правительства в Верховной Раде.

Предыдущий глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 8 ноября заявил о намерении покинуть эту должность. Он объяснил это желанием сосредоточиться на работе первого замглавы парламента.

Напомним, «Слуга народа» получила еще три новых нардепа. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского. Также народным депутатом стал Сергей Кострийчук, заменивший Ирину Верещук.



