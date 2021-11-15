Партия «Слуга народа» получила нового председателя — деталиhttps://racurs.ua/n163096-partiya-sluga-naroda-poluchila-novogo-predsedatelya-detali.htmlРакурс
«Слуга народа», президентская партия, получила нового председателя — ею стала нардеп Елена Шуляк.
Она была единственной кандидаткой на эту должность. О таком решении, которое принял партийный съезд, сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
Задача партии на вторую половину каденции — быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами, — заявила Шуляк во время своего выступления.
В ближайшее время будет утверждена новая редакция устава и обновлена программа партии.
Шуляк предложила создать новые органы в партии:
- президиум политсовета для оперативного принятия решений по текущим вопросам;
- дисциплинарный совет, который будет рассматривать вопросы «зашкваров» членов партии на всех уровнях.
Ранее нардеп претендовала на должность министра развития общин и территорий в случае ухода Алексея Чернышева в Киевскую городскую госадминистрацию. Также она была кандидатом на должность спикера Верховной Рады.
Более 10 лет Шуляк занимала руководящие должности в сфере развития недвижимости и строительства, в частности возглавляла наблюдательный совет «Украинского строительного сообщества».
В парламент она попала в 2019 году под № 13 в списке «Слуги народа». В 2019—2020 годах Шуляк являлась представительницей правительства в Верховной Раде.
Предыдущий глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 8 ноября заявил о намерении покинуть эту должность. Он объяснил это желанием сосредоточиться на работе первого замглавы парламента.
Напомним, «Слуга народа» получила еще три новых нардепа. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского. Также народным депутатом стал Сергей Кострийчук, заменивший Ирину Верещук.