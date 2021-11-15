Количество военнослужащих РФ у украинских границ назвала разведка. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n163095-kolichestvo-voennoslujaschih-rf-u-ukrainskih-granic-nazvala-razvedka.html

Ракурс

Вторжение России в Украину допускают украинские разведчики. Страна-агрессор планирует дестабилизировать ситуацию в Украине этой зимой.

Эта информация военной разведки совпадает с расследованиями стран-партнеров. Такое заявление было озвучено в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Россия разместила возле границ Украины около 114 тыс. своих военнослужащих.

Речь идет об около 92 тыс. человек наземного и около 22 тыс. человек морского и воздушного компонентов группировки войск.

Кроме того, российские силы демонстративно покинули свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи нашей границы. Широкомасштабные совместные военные учения РФ с Беларусью проходили в сентябре.

Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и как попытку психологического давления, — отметил руководитель управления разведки Кирилл Буданов.



Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия поддерживает мощную группировку — общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа России составляет 35,5 тыс. человек.

Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих России на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.