Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Количество военнослужащих РФ у украинских границ назвала разведка. Фото: Прямой

Количество военнослужащих РФ у украинских границ назвала разведка

15 ноя 2021, 18:32
999

Вторжение России в Украину допускают украинские разведчики. Страна-агрессор планирует дестабилизировать ситуацию в Украине этой зимой.

Эта информация военной разведки совпадает с расследованиями стран-партнеров. Такое заявление было озвучено в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Россия разместила возле границ Украины около 114 тыс. своих военнослужащих.

Речь идет об около 92 тыс. человек наземного и около 22 тыс. человек морского и воздушного компонентов группировки войск.

Кроме того, российские силы демонстративно покинули свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи нашей границы. Широкомасштабные совместные военные учения РФ с Беларусью проходили в сентябре.

Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и как попытку психологического давления, — отметил руководитель управления разведки Кирилл Буданов.


Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия поддерживает мощную группировку — общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа России составляет 35,5 тыс. человек.

Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих России на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров