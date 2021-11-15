Как люди воспринимают свою внешность, установили ученые

Восприятие своего образа зависит от того, как человек относится к себе

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Ракурс

Восприятие своего образа человеком во многом зависит от того, как он относится к себе и воспринимает свою личность.

Это установили британские ученые, разработавшие метод визуализации ментальных автопортретов, которые люди хранят в своем сознании, сообщает пресс-служба Бангорского университета (Великобритания).

Ученые исследовали, насколько эти внутренние образы могут отклоняться от того, что видят другие, и как на них влияют самооценка и представление людей о себе.

Всего в исследовании приняли участие 116 человек.

Каждому из них были предложены реконструированные мнимые образы своих лиц с помощью компьютерного моделирования. Для этого испытуемому предлагали выбрать из двух случайных лиц то, которое больше походило на него.

Этот процесс повторялся несколько сотен раз, пока психологи не усреднили все изображения, которые, по мнению участников, больше походили на них самих.

Также испытуемых просили ответить на вопросы о личности и самооценке, чтобы выявить, каким типом личности они себя считают.

Мы обнаружили, что их убеждения о себе сильно повлияли на то, как они представляли собственный облик, — отмечают исследователи. — Например, если человек считал себя экстравертом, он представлял свое лицо более уверенным и общительным, чем казалось другим людям.

На втором этапе исследования психологи использовали такой же подход, чтобы оценить, насколько реалистично участники оценивают образ собственного тела.

Оказалось, что эти образы также часто не соответствовали реальности и сильно зависели от отношения людей к самим себе. Участники, воспринимавшие собственную внешность в отрицательном ключе, как правило, представляли себя более полными, чем на самом деле.

Теперь мы впервые можем получить представление о том, как другие люди представляют себе, как они выглядят — как у здоровых людей, так и у тех, кто страдает расстройствами образа тела, такими как дисморфическое расстройство (разновидность невроза, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела — ред.), — подчеркивают исследователи.



Ученые надеются, что адаптация этого метода может дать врачам, помогающим людям с соответствующими расстройствами, новый инструмент для оценки успешности терапии.

В настоящее время это обычно устанавливается с помощью опросников, которые оценивают, изменились ли негативные убеждения пациента о себе.