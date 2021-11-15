Кількість військовослужбовців РФ біля українських кордонів назвала розвідка. Фото: Прямий

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Вторгнення Росії в Україну допускають українські розвідники. Країна-агресор планує дестабілізувати ситуацію в Україні цієї зими.

Ця інформація воєнної розвідки збігається із розслідуваннями країн-партнерів. Таку заяву озвучили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що Росія розмістила поблизу кордонів України близько 114 тис. своїх військовослужбовців.

Йдеться про близько 92 тис. осіб наземного та близько 22 тис. осіб морського та повітряного компонентів угруповання військ.

Крім того, російські сили демонстративно залишили свої танки, бойові машини та реактивні системи поблизу нашого кордону. Широкомасштабні спільні військові навчання РФ з Білоруссю проходили у вересні.

Це можна розглядати як підготовку до широкомасштабного вторгнення і як спробу психологічного тиску, — зазначив керівник управління розвідки Кирило Буданов.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія підтримує потужне угруповання — загальна кількість 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тис. осіб.

Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.