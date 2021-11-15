Партія «Слуга народу» отримала нову очільницю – деталі. Фото: Слуга народу

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«Слуга народу», президентська партія, отримала нову очільницю — нею стала нардеп Олена Шуляк.

Вона була єдиною кандидаткою на цю посаду. Про таке рішення, яке ухвалив партійний з‘їзд, повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

Завдання партії на другу половину каденції — швидко, ефективно й гідно підготуватися до нового виборчого циклу. Для цього політична сила має трансформуватися відповідно до сучасних викликів, — заявила Шуляк під час свого виступу.

Найближчим часом буде затверджено нову редакцію статуту та оновлено програму партії.

Шуляк запропонувала створити нові органи в партії:

президію політради для оперативного ухвалення рішень з поточних питань;

дисциплінарну раду, яка розглядатиме питання «зашкварів» членів партії на всіх рівнях.

Раніше нардеп претендувала на посаду міністра розвитку громад та територій у разі відходу Олексія Чернишова до Київської міської держадміністрації. Також вона була кандидаткою на посаду спікера Верховної Ради.

Понад 10 років Шуляк обіймала керівні посади у сфері розвитку нерухомості та будівництва, зокрема очолювала наглядову раду «Української будівельної спільноти».

До парламенту вона потрапила у 2019 році під № 13 у списку «Слуги народу». У 2019−2020 роках Шуляк була представницею уряду у Верховній Раді.

Попередній голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко 8 листопада заявив про намір залишити цю посаду. Він пояснив це бажанням зосередитися на роботі першого заступника голови парламенту.

Нагадаємо, «Слуга народу» отримала трьох нових нардепів. Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами Сергія Козиря і Віталія Войцехівського. Також народним депутатом став Сергій Кострійчук, який замінив Ірину Верещук.