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Ракурс
«Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока-2». Фото: УП

«Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока-2» (ВИДЕО)

15 ноя 2021, 20:19
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«Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2».

Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству, — написал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, немецкий регулятора теперь должен учитывать позицию украинской стороны в процессе сертификации.

Также Витренко напомнил, какие угрозы несет Европе запуск «Северного потока-2». В руководстве НАК объяснили, что основная позиция «Нафтогаза» состоит в том, что «Северный поток-2» нельзя сертифицировать, ведь он не отвечает полностью европейскому законодательству.

Речь идет о том, что газопровод контролируется поставщиком газа — российским «Газпромом», и к нему нет доступа у третьих лиц.


Кроме того, агентство Reuters также подтвердило со ссылкой на немецкого сетевого регулятора Bundesnetzagentur, что «Нафтогаз Украины» и «Оператор газотранспортной системы Украины» будут включены в текущие немецкие процедуры сертификации газопровода, на который они подали заявку.

Источник: Ракурс


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