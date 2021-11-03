Старт эксплуатации «Северного потока 2» могут отложить до весны — Bloomberg

https://racurs.ua/n162518-start-ekspluatacii-severnogo-potoka-2-mogut-otlojit-do-vesny-bloomberg.html

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«Северный поток 2», российский геополитический проект, может быть введен в эксплуатацию спустя несколько месяцев. Влиятельное американское издание Bloomberg не исключает, что процесс получения разрешения на эксплуатацию трубопровода может затянуться до 8 мая 2022 года. Тогда истекает время, предоставленное властям Германии и Евросоюза на рассмотрение этого вопроса.

Однако на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе, которая зимой может усугубиться. Осенью цены на газ выросли в Европе на фоне роста в Азии и низкого уровня заполненности хранилищ на континенте. В свою очередь, поставки по «Северному потоку 2» могут начаться на следующей день после предоставления лицензии.

Федеральное сетевое агентство ФРГ вынесет предварительное решение по сертификации до 8 января, затем в течение двух месяцев его будет рассматривать Европейская комиссия, после чего может продлить рассмотрение еще на два месяца — до 8 мая. Затем немецкий регулятор сможет предоставить лицензию «Северному потоку 2».

В октябре группа высокопоставленных депутатов Европарламента написала письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон, в котором предупредила, что «Северный поток 2» не соответствует требованиям в области энергетики.

Bloomberg считает, что будущий канцлер Олаф Шольц вряд ли пойдет на изменение позиции Берлина по «Северному потоку 2», которой придерживалась Ангела Меркель.