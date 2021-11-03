Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n162516-krasnaya-zona-karantina-ugrojaet-trem-oblastyam-minzdrav.html

Ракурс

Карантин в Украине может усилиться еще в трех регионах. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

О возможном усилении карантинных ограничений предупредил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас карантин в Украине ужесточили до максимума уже в 16 регионах — там действуют ограничения «красной» зоны.

В «красной» зоне находится Киев и 15 областей: