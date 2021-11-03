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Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

«Красная» зона карантина угрожает трем областям — Минздрав

3 ноя 2021, 11:09
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Карантин в Украине может усилиться еще в трех регионах. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

О возможном усилении карантинных ограничений предупредил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас карантин в Украине ужесточили до максимума уже в 16 регионах — там действуют ограничения «красной» зоны.


В «красной» зоне находится Киев и 15 областей:

  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовская.

Источник: Ракурс


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