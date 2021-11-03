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Карантин в Украине. Фото: Слово и дело
«Красная» зона карантина угрожает трем областям — Минздравhttps://racurs.ua/n162516-krasnaya-zona-karantina-ugrojaet-trem-oblastyam-minzdrav.htmlРакурс
Карантин в Украине может усилиться еще в трех регионах. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.
О возможном усилении карантинных ограничений предупредил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
Сейчас карантин в Украине ужесточили до максимума уже в 16 регионах — там действуют ограничения «красной» зоны.
В «красной» зоне находится Киев и 15 областей:
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовская.
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