16 ноября – какой праздник отмечают завтра

https://racurs.ua/n163101-16-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-zavtra.html

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Праздник 16 ноября — день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославича. Она получила в народе прозвище Холодная, потому что в эти дни погода чаще напоминала зимнюю. В этот день именины празднуют Николай, Юрий, Анна, Дмитрий, Светлана и Владимир.

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. Идея ввести этот профессиональный праздник появилась еще в 1994 году. Тогда работники «Укртелелерадиокомпании» обратились к президенту и правительству с просьбой найти день для празднования.

Дату выбрали в честь первого радиоэфира в Украине, прошедшего 16 ноября 1924 года. Интересный факт — первый прямой эфир в Украине состоялся в киевской телестудии в 1939 году. Тогда показали 40-минутную трансляцию, во время которой зрители могли видеть портрет Серго Орджоникидзе.

Также 16 ноября — Международный день борьбы с анорексией. Предложили эту дату в 2005 году, ведь проблема уже достаточно долгое время оставалась острой для общества. Из-за навязанных модой неестественных стандартов красоты молодые девушки пытаются похудеть, лишая себя пищи.

День в истории: