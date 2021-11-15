16 ноября — какой праздник отмечают завтраhttps://racurs.ua/n163101-16-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-zavtra.htmlРакурс
Праздник 16 ноября — день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославича. Она получила в народе прозвище Холодная, потому что в эти дни погода чаще напоминала зимнюю. В этот день именины празднуют Николай, Юрий, Анна, Дмитрий, Светлана и Владимир.
16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. Идея ввести этот профессиональный праздник появилась еще в 1994 году. Тогда работники «Укртелелерадиокомпании» обратились к президенту и правительству с просьбой найти день для празднования.
Дату выбрали в честь первого радиоэфира в Украине, прошедшего 16 ноября 1924 года. Интересный факт — первый прямой эфир в Украине состоялся в киевской телестудии в 1939 году. Тогда показали 40-минутную трансляцию, во время которой зрители могли видеть портрет Серго Орджоникидзе.
Также 16 ноября — Международный день борьбы с анорексией. Предложили эту дату в 2005 году, ведь проблема уже достаточно долгое время оставалась острой для общества. Из-за навязанных модой неестественных стандартов красоты молодые девушки пытаются похудеть, лишая себя пищи.
День в истории:
- 1700 год — Герцогство Пруссия становится королевством;
- 1841 год — Эдуардом Гудвином был запатентован спасательный жилет;
- 1907 год — к территории США присоединились Оклахома и Индиана;
- 1924 год — начало вещания первой украинской радиостанции;
- 1933 год — между СССР и США установлены дипломатические отношения;
- 1945 год — основание ЮНЕСКО;
- 1967 год — в Нью-Йорке начался первый всемирный конгресс свободных украинцев;
- 1990 год — на телеэкраны в США выходит фильм «Один дома»;
- 2010 год — принц Уильям обручился с Кейт Миддлтон.