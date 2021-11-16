Лондон – Назрел выбор между поддержкой Киева и газом РФ

https://racurs.ua/n163102-london-nazrel-vybor-mejdu-podderjkoy-kieva-i-gazom-rf.html

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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, на фоне роста напряженности между Москвой и Западом заявил, что в ближайшее время странам придется сделать выбор между поддержкой Киева и российским газом.

Мы надеемся, что наши друзья осознают, что вскоре им предстоит сделать выбор между снабжением все большего количества российских углеводородов гигантскими новыми трубопроводами и защитой Украины и отстаиванием дела мира и стабильности, — цитируют Reuters и The Guardian заявление Джонсона, обнародованное 15 ноября.

Глава британского правительства считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может серьезно подойти к ограничению снабжения по газопроводу, проходящему через Восточную Европу, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину.

Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим враждовать с Россией, или что мы хотим каким-то стратегическим образом оцепить… эту великую страну, — подытожил Джонсон.

Отметим, что Путин шантажом пытается ускорить запуск в эксплуатацию геополитического проекта «Северный поток — 2». Газопровод проходит в обход транзитных стран, в частности Украины.

Также в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас во время встречи с главным дипломатом Украины Дмитрием Кулебой заверили, что возможная военная операция РФ против Украины будет иметь «чрезвычайно сложные последствия».

Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет обернется нее чрезвычайно сложными последствиями, — заявил Кулеба.



Напомним, 15 ноября издание Bloomberg сообщило, что США вместе с европейскими союзниками готовят ответ, если Россия приступит к широкомасштабному вторжению в Украину. Москва сконцентрировала армию близ украинских границ. В то же время, разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью.

Источник: The Guardian