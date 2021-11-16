“Слуга народу” позбулася колеги-антивакцинатора

https://racurs.ua/ua/n163105-sluga-narodu-pozbulasya-kolegy-antyvakcynatora.html

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«Слуга Народу» на засіданні фракції у Верховній Раді прийняла рішення ініціювати процедуру виключення нардепа-антивакцинатора з Одеси Артема Дмитрука зі свого складу.

Про це повідомила у Телеграм прес-служба монобільшості за результатами засідання, яке відбулося ввечері 15 листопада.

Окрім цього, «слуги» ухвалили рішення ініціювати виключення зі складу парламентських комітетів двох своїх вже екс-колег, які були обрані від «Слуги Народу», а згодом виключені з фракції. Зокрема:

Артема Дмитрука — із комітету Ради з питань правоохоронної діяльності;



Людмили Буймістер — із комітету Ради з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, Олена Шуляк очолила партію «Слуга Народу». Таке рішення ухвалив партійний з’їзд політсили Володимира Зеленського 15 листопада. Кандидатура Шуляк була єдиною на цю посаду.