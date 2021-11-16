Нардеп "Слуги народу" потрапив у ДТП на Mercedes S 560 (ФОТО)

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Ще одна ДТП сталася за участі народного депутата партії «Слуга народу». Як стверджує журналіст та блогер Костяннтин Андріюк, саме «слуга» Олексій Ковальов уранці 15 листопада потрапив в аварію на одеській трасі.

ДТП сталася приблизно об 11.00 на 42 км автодороги Київ-Одеса.

Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав з такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед фурою, яка розверталася. Але далі — робота слідчих, — написав Андріюк у своїх соцмережах.

За його даними, за кермом «мерса» був 32-річний Олексій Ковальов, член партії «Слуга народу».

Попередній діагноз у постраждалого нардепа: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап’ястку, забиття колінного суглобу.

Як стверджує Андріюк, перевірка Ковальова на алкоголь дала негативний результат.

Патрульна поліція Київської області 15 листопада повідомляла про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажівки MAN та легковика Mercedes-Benz. За даними свідків, водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку, яка розверталася.

Андріюк пише, що Mercedes-Benz S 560 2018 року випуску відсутній в декларації нардепа Ковальова.

Таке авто станом на сьогодні коштує 87 тис. дол.

Нагадаємо, що цього року в ДТП потрапив інший нардеп від СН — Олександр Трухін. За декілька місяців ДБР не змогло встановити подробиці аварії і віднайти відео ДТП, яке сталося на Бориспільській трасі.