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Ракурс
Нардеп "Слуги народу" потрапив у ДТП на Mercedes S 560 (ФОТО)

Нардеп «Слуги народу» потрапив у ДТП на Mercedes S 560 — журналіст (ФОТО)

16 лис 2021, 09:33
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Ще одна ДТП сталася за участі народного депутата партії «Слуга народу». Як стверджує журналіст та блогер Костяннтин Андріюк, саме «слуга» Олексій Ковальов уранці 15 листопада потрапив в аварію на одеській трасі.

ДТП сталася приблизно об 11.00 на 42 км автодороги Київ-Одеса.

Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав з такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед фурою, яка розверталася. Але далі — робота слідчих, — написав Андріюк у своїх соцмережах.

За його даними, за кермом «мерса» був 32-річний Олексій Ковальов, член партії «Слуга народу».

Попередній діагноз у постраждалого нардепа: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап’ястку, забиття колінного суглобу.

Як стверджує Андріюк, перевірка Ковальова на алкоголь дала негативний результат.

Нардеп "Слуги народу" потрапив у ДТП на Mercedes S 560

Патрульна поліція Київської області 15 листопада повідомляла про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажівки MAN та легковика Mercedes-Benz. За даними свідків, водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку, яка розверталася.

Андріюк пише, що Mercedes-Benz S 560 2018 року випуску відсутній в декларації нардепа Ковальова.


Таке авто станом на сьогодні коштує 87 тис. дол.

Нагадаємо, що цього року в ДТП потрапив інший нардеп від СН — Олександр Трухін. За декілька місяців ДБР не змогло встановити подробиці аварії і віднайти відео ДТП, яке сталося на Бориспільській трасі.

Джерело: Ракурс


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