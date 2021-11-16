Кто купил уголь для Украины, напомнили Зеленскому у Ахметова

https://racurs.ua/n163107-kto-kupil-ugol-dlya-ukrainy-napomnili-zelenskomu-u-ahmetova.html

Ракурс

ДТЭК, компания олигарха Рината Ахметова, зафрахтовала семь судов угля класса «Панамакс» для прохождения осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК 16 ноября в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о поставках угля в Украину.

Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях, — говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

Там также процитировали комментарий главы государства по отопительному сезону в Украине.

Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца этого года, — цитирует Офис президента заявление Зеленского.

Импортером этого угля выступила наша компания. Он поможет станциям ДТЭК и государственному Центрэнерго поддержать работу украинской энергосистемы, — подытожили у Ахметова.

Напомним, 15 ноября Зеленский заверил, что в Украине не будет недостатка угля.