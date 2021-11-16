Фото: колаж УП / Хто купив вугілля для України, нагадали Зеленському у Ахметова

https://racurs.ua/ua/n163107-hto-kupyv-vugillya-dlya-ukrayiny-nagadaly-zelenskomu-u-ahmetova.html

Ракурс

ДТЕК, компанія олігарха Ріната Ахметова, зафрахтувала сім суден вугілля класу «Панамакс» для проходження осінньо-зимового періоду. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК 16 листопада у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського щодо постачання вугілля в Україну.

Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах, — йдеться у повідомленні прес-служби ДТЕК.

Там також процитували коментар глави держави щодо опалювального сезону в Україні.

Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів Panamax, які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потребу енергетичної сфери до кінця цього року, — цитує Офіс президента заяву Зеленського.

Імпортером цього вугілля виступила наша компанія. Воно допоможе станціям ДТЕК та державній Центренерго підтримати роботу української енергосистеми, — підсумували у Ахметова.

Нагадаємо, 15 листопада Зеленський запевнив, що в Україні не буде нестачі вугілля.