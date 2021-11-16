«Слуга народа» отправила Дмитрука в свободное плавание

https://racurs.ua/n163136-sluga-naroda-otpravila-dmitruka-v-svobodnoe-plavanie.html

Ракурс

Артема Дмитрука, нардепа-антивакцинатора из Одессы, во время заседания Верховной Рады 16 ноября исключили из фракции «Слуга народа».

Об этом объявил во вторник первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Напомним, «Слуга народа» на заседании фракции в Верховной Раде 15 ноября приняла решение инициировать процедуру исключения Дмитрука из своего состава.

Ранее сегодня сообщалось, что фракция партии Владимира Зеленского «Слуга народа» увеличилась на трех нардепов. На утреннем заседании Рады нардепами стали:

Сергей Кострийчук, № 140 избирательного списка, который станет депутатом вместо Ирины Верещук;

Сергей Козырь, победивший на промежуточных выборах в округе № 184;



Виталий Войцеховский, избранный на округе № 197.

Также народным депутатом зарегистрировали Кострийчука, прошедшего в парламент по избирательному списку партии «Слуга народа» на внеочередных выборах 2019 года в связи с составлением депутатского мандата Ириной Верещук, которая пошла работать в Кабмин.