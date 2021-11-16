Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Мигранты тяжело ранили польского полицейского, фото: Panstwowa Straż Pożarna

Перелом черепа — польского полицейского тяжело ранили на белорусской границе

16 ноя 2021, 13:47
999

Польский полицейский тяжело ранен на границе с Беларусью в результате нападения мигрантов.

У него после попадания в голову брошенного нападаdiими предмета, вероятно, перелом черепа. Об этом на своей странице в соцсети Твиттер сообщает пресс-служба полиции Польши.

Отмечается, что пострадавшего полицейского «скорая» отвезла в больницу.

Ранее Минобороны Польши сообщало, что мигранты в районе расположенного на границе КПП «Брузги — Кузница» бросали камнями в польских военных и пытались разрушить заграждения, чтобы попасть на территорию Польши.

В ведомстве отмечают, что атака на границу осуществляется под контролем белорусских силовиков. В частности, министерство опубликовало кадры, на которых можно увидеть, что силовики стоят среди мигрантов, бросающих камни в сторону Польши.


В то же время, часть нелегальных мигрантов решила вернуться на родину, сообщает Tekegram-канал Nexta.

Так, около 200 иракских мигрантов с соответствующей просьбой обратились в посольство Ирака в России. Эвакуационный рейс вылетит в четверг.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров