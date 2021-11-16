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Ракурс
Мігранти тяжко поранили польського поліцейського, фото: Państwowa Straż Pożarna

Перелом черепа — польського поліцейського важко поранили на білоруському кордоні

16 лис 2021, 13:47
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Польського поліцейського тяжко поранено на кордоні із Білоруссю в результаті нападу мігрантів.

У нього, після влучення в голову кинутого нападниками предмету, ймовірно, перелом черепа. Про це на свої сторінці у соцмережі Твіттер повідомляє прес-службу поліції Польщі.

Зазначається, що постраждалого поліцейського «швидка» відвезла до лікарні.

Раніше Міноборони Польщі повідомляло, що мігранти в в районі розташованого на кордоні КПП «Брузги — Кузніца» кидали камінням у польських військових та намагалися зруйнувати загородження, щоб потрапити на територію Польщі.

У відомстві наголошують, що атака на кордон здійснюється під контролем білоруських силовиків. Зокрема, міністерство опублікувало кадри, на яких можна побачити, що силовики стоять серед мігрантів, які кидають каміння у бік Польщі.


November 16, 2021 Водночас частина нелегальних мігрантів вирішила повернутися на батьківщину, повідомляє Tekegram-канал Nexta.

Так, близько 200 іракських мігрантів з відповідним проханням звернулися до посольства Іраку у Росії. Евакуаційний рейс вилетить у четвер.

Джерело: Ракурс


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