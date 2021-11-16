Мігранти штурмують білорусько-польський кордон, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163128-migranty-shturmuut-kordon-bilorusi-ta-polschi-translyaciya.html

Ракурс

Нелегальні мігранти, які зібралися на кордоні Білорусі та Польщі в районі КПП «Брузги — Кузніца», продовжують агресивні спроби прорватися через зовнішній кордон Євросоюзу, атакуючи польських прикордонників, зокрема, кидаючи каміння. У відповідь польська сторона застосовує водомет.

Про це свідчать трансляції, які ведуться з місця інциденту.

У Міноборони Польщі наголошують, що у мігрантів також є світлошумові гранати. У відомстві вважають, що мігрантів могли озброїти білоруські спецслужби.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні в останні тижні є досить напруженою через намагання нелегальних мігрантів з Близького Сходу, яким сприяють білоруські силовики, прорватися на територію Польщі. Ймовірно, після цього нелегали спробують дістатися до Німеччини. Зокрема, під час однієї зі спроб штурму вони скандували «Німеччина».