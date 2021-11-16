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Ракурс
Мігранти штурмують білорусько-польський кордон, скріншот відео

Мігранти штурмують кордон Білорусі та Польщі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 лис 2021, 12:54
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Нелегальні мігранти, які зібралися на кордоні Білорусі та Польщі в районі КПП «Брузги — Кузніца», продовжують агресивні спроби прорватися через зовнішній кордон Євросоюзу, атакуючи польських прикордонників, зокрема, кидаючи каміння. У відповідь польська сторона застосовує водомет.

Про це свідчать трансляції, які ведуться з місця інциденту.

У Міноборони Польщі наголошують, що у мігрантів також є світлошумові гранати. У відомстві вважають, що мігрантів могли озброїти білоруські спецслужби.


Ситуація на польсько-білоруському кордоні в останні тижні є досить напруженою через намагання нелегальних мігрантів з Близького Сходу, яким сприяють білоруські силовики, прорватися на територію Польщі. Ймовірно, після цього нелегали спробують дістатися до Німеччини. Зокрема, під час однієї зі спроб штурму вони скандували «Німеччина».

Джерело: Ракурс


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