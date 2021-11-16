Мигранты штурмуют белорусско-польскую границу, скриншот видео

https://racurs.ua/n163128-migranty-shturmuut-granicu-belarusi-i-polshi-translyaciya.html

Ракурс

Нелегальные мигранты, собравшиеся на границе Беларуси и Польши в районе КПП «Брузги — Кузница», продолжают агрессивные попытки прорваться через внешнюю границу Евросоюза, атакуя польских пограничников, в частности, бросая камни. В ответ польская сторона применяет водомет.

Об этом свидетельствуют трансляции, ведущиеся с места инцидента.

В Минобороны Польши подчеркивают, что у мигрантов также есть светошумовые гранаты. В ведомстве полагают, что мигрантов могли вооружить белорусские спецслужбы.

Ситуация на польско-белорусской границе в последние недели достаточно напряжена из-за попыток нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, которым способствуют белорусские силовики, прорваться на территорию Польши. Вероятно, после этого нелегалы ​​попытаются добраться до Германии. В частности, во время одной из попыток штурма они скандировали «Германия».