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Ракурс
Мигранты штурмуют белорусско-польскую границу, скриншот видео

Мигранты штурмуют границу Беларуси и Польши (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 ноя 2021, 12:54
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Нелегальные мигранты, собравшиеся на границе Беларуси и Польши в районе КПП «Брузги — Кузница», продолжают агрессивные попытки прорваться через внешнюю границу Евросоюза, атакуя польских пограничников, в частности, бросая камни. В ответ польская сторона применяет водомет.

Об этом свидетельствуют трансляции, ведущиеся с места инцидента.

В Минобороны Польши подчеркивают, что у мигрантов также есть светошумовые гранаты. В ведомстве полагают, что мигрантов могли вооружить белорусские спецслужбы.


Ситуация на польско-белорусской границе в последние недели достаточно напряжена из-за попыток нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, которым способствуют белорусские силовики, прорваться на территорию Польши. Вероятно, после этого нелегалы ​​попытаются добраться до Германии. В частности, во время одной из попыток штурма они скандировали «Германия».

Источник: Ракурс


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