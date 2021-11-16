Минздрав проиллюстрировал смертность от «ковида» - 25 троллейбусов с умершими

https://racurs.ua/n163127-minzdrav-proillustriroval-smertnost-ot-kovida-25-trolleybusov-s-umershimi.html

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Смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине была проиллюстрирована с помощью троллейбусов с умершими.

Сегодня в Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 — 838 человек. Берегите себя и родных, сделайте прививку уже сегодня, пока завтра не стало поздно, — отметили 16 ноября в Министерстве здравоохранения.

Коронавирус в Украине по состоянию на утро вторника подтвердили у более 16 тыс. человек, в том числе 1 тыс. 168 детей и 327 медработников. В больницы с COVID-19 попали более 2 тыс. пациентов. Также за минувшие сутки умерли 838 украинцев, всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 77 тыс. 985 граждан.

Наибольшее количество подтвержденных случаев вчера было зарегистрировано в:

Днепропетровской области (1 тыс. 635),

Одесской области (1 тыс. 549),

Киеве (1 тыс. 481),

Запорожской области (1 тыс. 84),



Полтавской области (1 тыс.).

Напомним, в мире «ковид» стал причиной смерти свыше 5 млн человек. Украина занимает 16-е место по количеству случаев заболевания.