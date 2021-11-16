Мэр курортного города-порта на Азове подал в отставку

Валерий Баранов, фото: «Суспільне»

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Мэр города Бердянска Запорожской области Валерий Баранов подал в отставку.

Об этом он заявил сегодня, 16 ноября, во время «Депутатского дня» в горсовете, сообщает издание «Суспільне».

Решение йти в отставку 64-летний Баранов мотивировал невозможностью сотрудничать с нынешним составом горисполкома, а также возрастом.

Понимаю, что изменить работу горсовета невозможно. Учитывая безвыходную ситуацию, мой возраст и личные мотивы, я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в работе, — заявил он.

По словам Баранова, который стал мэром, победив на местных выборах в 2020 году в качестве кандидата от партии «За будущее», он понимал, что работать без большинства в городском совете будет сложно.

Но надеялся, что постепенно удастся объединить всех для того, чтобы развивать город. Но дружеской работы не сложилось. Весь год пришлось работать в условиях агрессии и деструктива, — заявил он.

За отставку Баранова еще должны проголосовать народные депутаты на сессии, которая запланирована на 18 ноября. В случае увольнения Баранова с должности его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Александр Свидло.

Источник: «Суспільне»