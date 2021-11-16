"Вовина тысяча" подняла шум в соцсетях - интернет одобряет и иронизирует

https://racurs.ua/n163124-vovina-tysyacha-podnyala-shum-v-socsetyah-internet-odobryaet-i-ironiziruet.html

Ракурс

Владимир Зеленский 15 ноября сообщил, что украинцы получат по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса двумя дозами.

Социальные сети бурно встретили заявление президента. «Ракурс» собрал часть мемов и сообщений на тему заявления Зеленского о выплате тысячи гривен за полностью пройденный курс вакцинации от Covid-19.

Иронически оценил такой стимул власти для украинцев, которые не хотят вакцинироваться, экс-министр Владимир Омелян. Он назвал инициативу от президента трогательной, но напомнил о двух «но»: средства будут платить только через «Дію» и потратить их можно только на абонемент в спортзале, поход в кино или музей, или внутренний транспорт.

А на авиабилет даже в одну сторону не хватит с нынешними ценами, — написал нынешний соратник пятого президента Украины.

Нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина признала, что президент наконец-то не на шутку включился в агитацию вакцинации.

Можно сколько угодно стебать «Вовину тысячу», но это — одна из стратегий, которую используют во всем мире — финансовое вознаграждение за прививку. И часто это работает, — написала Стефанишина на своей странице в Facebook.

Она считает, что финансовая мотивация поможет поддержать вакцинацию после того, как закончится нынешняя волна, вызванная прежде всего запретами для непривитых.

Теперь пойдут те, кому приятно получить за это свое нелегкое решение ваучер на 1 тыс. грн. Вот и посмотрим, сколько у нас на самом деле антиваксов, — считает Стефанишина и напомнила, что 6 млрд грн, которые планируют потратить на поощрение вакцинации, пойдут на сферы, пострадавшие от ковида, — кино, транспорт, культуру и спорт.

Отреагировал на новость и экс-министр здравоохранения Максим Степанов. Он в целом приветствует инициативу, но обратил внимание, что она мало повлияет на желание вакцинироваться пенсионеров и пожилых людей.