В партии власти прокомментировали ДТП со «слугой». Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n163123-v-partii-vlasti-prokommentirovali-dtp-so-slugoy-prosyat-ne-manipulirovat.html

Ракурс

ДТП с участием народного депутата от «Слуги народа» Алексея Ковалева прокомментировали в политсиле.

В партии заявили, что авария произошла в месте разворота встречного транспорта. Нардеп двигался по главной дороге и имел преимущество в движении. При этом Ковалев не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность. Об этом 16 ноября заявила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.

К счастью, в этом инциденте пострадал только металл. Алексей Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему были диагностированы незначительные травмы. Также он по собственной инициативе сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции по этому инциденту. Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено, — отметила пресс-секретарь политсилы.

Палийчук убеждает, что конфликт между водителями отсутствует, стороны не имеют претензий друг к другу. Автомобиль, на котором Ковалев попал в ДТП, принадлежит самому нардепу. Парламентарий внесет его в декларацию о доходах за 2021 год.

Сам нардеп также прокомментировал ДТП подсанкционному изданию. При этом реакция «Слуги народа» и самого пострадавшего появилась почему-то аж на следующий день после инцидента.

Напомним, 15 ноября при участии народного депутата партии «Слуга народа» Алексея Ковалева произошло ДТП на 42 км автодороги Киев-Одесса. У нардепа диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травма левого лучевого запястья, ушиб коленного сустава.

Патрульная полиция Киевской области вчера сообщала о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика MAN и легковушки Mercedes-Benz. Свидетели рассказали, что водитель «Мерседеса» на высокой скорости въехал в разворачивающийся грузовик.