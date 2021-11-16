В партії влади прокоментували ДТП зі «слугою». Фото: zn.ua

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ДТП за участю народного депутата від «Слуги народу» Олексія Ковальова прокоментували у політсилі.

У партії заявили, що аварія сталася в місці розвороту зустрічного транспорту. Нардеп рухався головною дорогою і мав перевагу в русі. При цьому Ковальов не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. Про це 16 листопада заявила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

На щастя, в цьому інциденті постраждав лише метал. Олексій Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні, де йому було діагностовано незначні травми. Також він з власної ініціативи здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин, щоб зняти в подальшому будь-які маніпуляції стосовно цього інциденту. Результати показали, що алкоголю, чи наркотичних речовин в крові депутата не виявлено, — зазначила речниця політсили.

Палійчук переконує, що конфлікт між водіями відсутній, сторони не мають претензій одна до одної. Автомобіль, на якому Ковальов потрапив у ДТП, належить самому нардепу. Парламентар внесе його в декларацію про доходи за 2021 рік.

Сам нардеп також прокоментував ДТП підсанкційному виданню. При цьому реакція «Слуги народу» та самого постраждалого з’явилася чомусь аж на наступний день після інциденту.

Нагадаємо, 15 листопада за участі народного депутата партії «Слуга народу» Олексія Ковальова сталася ДТП на 42 км автодороги Київ-Одеса. У нардепа діагностували закриту черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закриту травму лівого променевого зап’ястку, забиття колінного суглобу.

Патрульна поліція Київської області вчора повідомляла про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажівки MAN та легковика Mercedes-Benz. Свідки розповіли, що водій «Мерседеса» на високій швидкості в’їхав у вантажівку, яка розверталася.