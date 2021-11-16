Володимир Зеленський продовжує лідирувати в президентському рейтингу, фото: suslov.com.ua

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Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних вподобань українців.

Про це свідчать результати проведеного в період з 10 по 13 листопада опитування, результати якого опубліковані на сайті групи «Рейтинг».

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, серед тих респондентів, хто голосуватиме та визначився з вибором, голоси розподілилися б так:

за Зеленського проголосували б 23,1% опитаних;

за п’ятого президента України Петра Порошенка — 13,3%;

за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 10,7%;

за лідера ОПЗЖ Юрія Бойка — 9,2%;

за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 8,3%;

за лідера партії «Наші» Євгена Мураєва — 7,0%;

за очільника партії «Сила і честь» Ігоря Смешка — 6,9%;

за екс-прем'єра Володимира Гройсмана — 6,1%;

за лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка — 3,3%.

Рейтинги інших кандидатів — менше 3%.

Зазначається, що Зеленський перемагає в всіх можливих варіантах другого туру з найближчими опонентами: