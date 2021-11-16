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Володимир Зеленський продовжує лідирувати в президентському рейтингу, фото: suslov.com.ua
Новий рейтинг — Зеленський перший, але відрив у другому турі скоротивсяhttps://racurs.ua/ua/n163121-novyy-reytyng-zelenskyy-pershyy-ale-vidryv-u-drugomu-turi-skorotyvsya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних вподобань українців.
Про це свідчать результати проведеного в період з 10 по 13 листопада опитування, результати якого опубліковані на сайті групи «Рейтинг».
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, серед тих респондентів, хто голосуватиме та визначився з вибором, голоси розподілилися б так:
- за Зеленського проголосували б 23,1% опитаних;
- за п’ятого президента України Петра Порошенка — 13,3%;
- за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 10,7%;
- за лідера ОПЗЖ Юрія Бойка — 9,2%;
- за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 8,3%;
- за лідера партії «Наші» Євгена Мураєва — 7,0%;
- за очільника партії «Сила і честь» Ігоря Смешка — 6,9%;
- за екс-прем'єра Володимира Гройсмана — 6,1%;
- за лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка — 3,3%.
Рейтинги інших кандидатів — менше 3%.
Зазначається, що Зеленський перемагає в всіх можливих варіантах другого туру з найближчими опонентами:
- у парі Зеленський-Порошенко результат становитиме 59% проти 41%;
- у парі Зеленський-Тимошенко — 59% проти 41%;
- у парі Зеленський-Бойко — 62% проти 38%.
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