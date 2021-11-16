На Банковій кажуть, що я, Ахметов і Яценюк підмовили Разумкова - Аваков

https://racurs.ua/ua/n163122-na-bankoviy-kajut-scho-ya-ahmetov-i-yacenuk-pidmovyly-razumkova-avakov.html

Ракурс

Конфлікт екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зі «Слугою народу» в Офісі президента нібито пов’язують із впливом олігарха Ріната Ахметова, колишнього глави МВС Арсенія Авакова та екс-голови Кабміну Арсенія Яценюка.

«Особисто Ахметов попросив, і вони разом із Яценюком, удвох зареєстрували партію для товариша Разумкова, підмовили Разумкова, підмовили Ріната та запустили всю цю провокацію. Тепер цей тандем, це тріо атакує шановного товариша президента». Я вам переказав короткий зміст наради, яка відбулася в Офісі президента на цю тему, — заявив Аваков в інтерв’ю для «Української правди».

За словами екс-міністра, на Банковій ухвалили рішення, як відповідати на його появи у ЗМІ, а також на постійну критику Яценюка та демарш Разумкова.

Подоляк (політтехнолог, радник Єрмака — ред.), після схвалення своїх керівників, запустив це в пресу, — вважає Аваков.

Водночас він підтвердив, що перебуває «у нормальних відносинах із Ахметовим».

У мене певний сентимент, бо у 2014 році в Маріуполі було проведено нашу ключову операцію з полком «Азов» та Збройними силами. Тоді ми вибили з міста бандитів і раптом виявили, що нам не вистачає сил утримувати місто. Я звернувся до Ріната… Порядок у місті ми кілька днів тримали завдяки спільним патрулям дружинників від заводів (Ахметова, ред.), добробатів, залишків поліції, — розповів Аваков.



Нагадаємо, за даними ЗМІ, зараз у Ахметова не найкращі стосунки із владою Володимира Зеленського.

Джерело: «Українська правда»