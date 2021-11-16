Коли регіони почнуть виходити з «червоної» зони карантину – відповідь МОЗ. Фото: REUTERS

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Карантин в Україні почнуть послаблювати в окремих регіонах уже з наступного тижня. За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), в ряді областей зменшився відсоток захворюваності.

Також у цих регіонах виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, знизився відсоток зайнятих ліжок із киснем. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко на своєму брифінгу 16 листопада.

Вважаю, що вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами, — сказав він.

Ляшко додав, що від початку введення в дію карантину червоного рівня епідбезпеки минуло 30 днів. Йдеться про Херсонську область.

Система охорони здоров’я має 78 тис. ліжок, виділених для хворих з коронавірусом. Наразі зайнято 49 тис. ліжок, відсоток зайнятих ліжок з киснем становить 64%.

Нагадаємо, карантин в Україні посилили до максимуму в 18 регіонах. «Червона» зона карантину запроваджена в Києві та 17 областях. 18 листопада туди перейде і Вінницька область.