Десятки друзів Зеленського і «Кварталу» отримали держпосади. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n163119-desyatky-druziv-zelenskogo-i-kvartalu-otrymaly-derjposady.html

Ракурс

Друзі Володимира Зеленського, попри обіцянки самого президента позбутися «кумівства» у владі, отримали високі державні посади.

Керівниками різних рівнів у різних структурах стали близько трьох десятків осів, які близькі до родини Зеленського або пов’язані зі студією «Квартал-95». Більше того, кар'єри цих осіб в державному секторі стрімко розвиваються. Про це стверджують журналісти Bihus.Info.

Зазначається, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах заступником керівника проектного офісу «Укрзалізниці» став Олександр Вігліано, який до цього працював архітектором і не був пов’язаний із залізницею. Журналісти з’ясували, що дружина цією особи щонайменше з 2016 року співпрацює зі студією «Квартал». Також вдалося дізнатися, що Людмила Вігліано в 2019 році пожертвувала 700 тис. грн на рахунки кандидата в президента Володимира Зеленського. А в 2021 році Олександр Вігліано отримував в середньому від «Укрзалізниці» понад 200 тис. грн зарплати щомісяця.

В Антимонопольному комітеті працює щонайменше двоє друзів Зеленського — Ірина Копайгора та Ольга Піщанська. Сестра Піщанської Світлана керує компанією, на яку записано італійську віллу родини Зеленських. Крім того, під час виборчих перегонів вона пожертвувала кандидату Зеленському 300 тис. грн.

У Службу безпеки України працевлаштувалася Анна Кучук, чоловік якої в 2019 році пожертвував кандидату Зеленському 368 тис. грн. До того жінка працювала в банку «Глобус» та партії «Слуга народу», а в СБУ зараз очолює Апарат голови спецслужби.

Керівник Департаменту стратегічної розвідки Олександр Пашков теж стрімко зробив своє кар'єру, хоча в 2000-х роках він працював на рядовій посаді в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Його дружина працює бухгалтером у «Кварталі 95».

Крім того, чимало пов’язаних з родиною Зеленського і бізнесом через «Квартал 95», «Лігу Сміху» чи КВК людей у 2019 році стали народними депутатами від «Слуги народу».

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що податковий закон № 5600, який на старті позиціонували як «антиахметівський», до другого читання у парламенті «розгубив» потенційних 20 млрд грн надходжень до бюджету.

Джерело: Bihus.Info.