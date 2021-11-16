Десятки друзей Зеленского и «Квартала» получили госдолжности. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n163119-desyatki-druzey-zelenskogo-i-kvartala-poluchili-gosdoljnosti.html

Ракурс

Друзья Владимира Зеленского, несмотря на обещания самого президента избавиться от «кумовства» во власти, получили высокие государственные должности.

Руководителями разных уровней в разных структурах стали около трех десятков человек, которые близки к семье Зеленского или связаны со студией «Квартал-95». Более того, карьеры этих лиц в государственном секторе стремительно развиваются. Об этом утверждают журналисты Bihus.Info.

Отмечается, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах заместителем руководителя проектного офиса «Укрзализныци» стал Александр Виглиано, который до этого работал архитектором и не был связан с железной дорогой. Журналисты выяснили, что жена этого человека по меньшей мере с 2016 года сотрудничает со студией «Квартал». Также удалось узнать, что Людмила Виглиано в 2019 году пожертвовала 700 тыс. грн на счета кандидата в президента Владимира Зеленского. А в 2021 году Александр Виглиано получал в среднем от «Укрзализныци» более 200 тыс. грн зарплаты ежемесячно.

В Антимонопольном комитете работает как минимум два друга Зеленского — Ирина Копайгора и Ольга Песчанская. Сестра Песчанской Светлана руководит компанией, на которую записана итальянская вилла семьи Зеленских. Кроме того, во время избирательной гонки она пожертвовала кандидату Зеленскому 300 тыс. грн.

В Службе безопасности Украины трудоустроилась Анна Кучук, муж которой в 2019 году пожертвовал кандидату Зеленскому 368 тыс. грн. До этого женщина работала в банке «Глобус» и партии «Слуга народа», а в СБУ сейчас возглавляет Аппарат главы спецслужбы.

Руководитель Департамента стратегической разведки Александр Пашков тоже стремительно сделал свою карьеру, хотя в 2000-х годах он работал на рядовой должности в Главном управлении разведки Министерства обороны. Его жена работает бухгалтером в «Квартале 95».

Кроме того, немало связанных с семьей Зеленского и бизнесом через «Квартал 95», «Лигу Смеха» или КВН людей в 2019 году стали народными депутатами от «Слуги народа».

Напомним, журналисты выяснили, что налоговый закон № 5600, который на старте позиционировали как «антиахметовский», ко второму чтению в парламенте «растерял» потенциальных 20 млрд грн поступлений в бюджет.

Источник: Bihus.Info