Аваков рассказал о связях с Разумковым и Тимошенко

https://racurs.ua/n163118-avakov-rasskazal-o-svyazyah-s-razumkovym-i-timoshenko.html

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Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, рассказал о коммуникации с экс-главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и нардепом Юлией Тимошенко. Также он заявил, что верит в успех партии Разумкова на следующих выборах в парламент.

Верю, а чего не пройдет (в Раду — ред.)… Я его не консультирую, потому что он сам, насколько я знаю, политический консультант. Но мы достаточно часто видимся и мне интересно с ним разговаривать, — заявил Аваков в интервью для «Украинской правды».

Также он подтвердил, что общается с Тимошенко.

И с Юлией Владимировной. Конечно, обязательно. У нее как обычно — на все своя точка зрения и без сомнения она готова взять все роли в этой стране на себя. И точно так же готова делегировать их самым разным людям, — подтвердил Аваков.

Вместе с тем, экс-министр заявил, что для него «не очень интересно быть в парламенте, за партой для генерации законодательных актов». Кроме этого, по его словам, политики «потихонечку должны обществу говорить правду».

Возможно, мне не надо идти в парламент даже вне зависимости от того, что у меня высокий рейтинг или низкий рейтинг. Возможно, для некоторых политиков другая роль важна, — подытожил бывший член Кабмина.



Напомним, ранее Аваков заявлял, что Украина «задолбалась от частных политических проектов, которые каждый строит под себя». Он назвал себя сторонником баланса и хорошим продюсером. Аваков отметил политиков, с которыми можно создать политический альянс — Разумкова, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Игоря Смешко.

Источник: «Украинская правда»