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Ракурс
Проект Гройсмана нам симпатичен - Аваков

Проект Гройсмана нам симпатичен — Аваков

16 ноя 2021, 10:48
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Арсен Аваков, экс-министр внутренних дел, рассказал о создании новой политической платформы, который поможет украинским политикам сесть за стол переговоров и «договориться».

Я хочу, чтобы мы провели выборы, получили какой-то результат и этот результат не был бы компьютерной игрой — когда все друг в друга стреляют, получают больше власти или больше денег, — отметил бывший глава МВД в интервью для «Украинской правды».

По словам Авакова, он симпатизирует проекту бывшего главы Кабмина Владимира Гройсмана.

«Народный фронт» никуда не делся, и Яценюк, и я находимся в «Народном фронте». У Гройсмана свой проект, который во многом нам симпатичен, много наших товарищей с ним работают. Я же с Гройсманом работал 3 года — он один из самых достойных, подготовленных людей, — заявил Аваков.


Напомним, Аваков уволился из правительства в июле 2021 года после того, как более семи лет возглавлял Министерство внутренних дел.

Источник: «Украинская правда»

Источник: Ракурс


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