Проект Гройсмана нам симпатичний - Аваков

https://racurs.ua/ua/n163113-proekt-groysmana-nam-sympatychnyy-avakov.html

Ракурс

Арсен Аваков, екс-міністр внутрішніх справ, розповів про створення нової політичної платформи, яка допоможе українським політикам сісти за стіл переговорів і «домовитися».

Я хочу, щоб ми провели вибори, отримали якийсь результат і цей результат не був би комп’ютерною грою — коли всі один в одного стріляють, отримують більше влади чи більше грошей, — зазначив колишній глава МВС в інтерв’ю для «Української правди».

За словами Авакова, він симпатизує проекту колишнього глави Кабміну Володимира Гройсмана.

«Народний фронт» нікуди не зник, і Яценюк, і я перебуваємо у «Народному фронті». Гройсман має свій проект, який багато в чому нам симпатичний, багато наших товаришів з ним працюють. Я ж із Гройсманом працював три роки — він один із найдостойніших, підготовлених людей, — заявив Аваков.

Нагадаємо, Аваков звільнився з уряду у липні 2021 року після того, як більше семи років очолював Міністерство внутрішніх справ.

Раніше екс-міністр назвав себе добрим продюсером та організатором.

Джерело: «Української правди»