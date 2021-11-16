В Україні працює автофіксація порушень ПДР, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n163111-yak-avtofiksaciya-porushen-vplynula-na-kilkist-dtp-rozpovily-v-mvs.html

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В Україні на ділянках автошляхів, обладнаних камерами автофіксації порушень, за результатами 2021 року кількість ДТП із загиблими та травмованими зменшилася втричі.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив про це під час прес-конференції, повідомляє агентство «Укрінформ».

Тобто, якщо у попередні роки на цих місцях у сукупності траплялося у середньому 123 ДТП з потерпілими й загиблими, то наразі їх трапляється 44, — зазначив Білошицький.

За його словами, на дорогах України зараз працюють 236 камер автоматичної фіксації, а до кінця 2023 року їх планують встановити щонайменше 580.

Загалом протягом 2021 року на дорогах України загинули майже 2,6 тис. осіб. Водночас у цьому році фіксується зниження кількості смертей на дорогах України на 10%. Очільник Департаменту патрульної поліції сподівається, що цю статистку вдасться втримати до кінця року.

У цьому році на шляхах нашої держави сталося 154 тис. 480 ДТП, з них 20 тис. 365 — з потерпілими або загиблими. У них загинули 2 тис. 592 особи і 24 тис. 905 були травмовані, — розповів Білошицький.

Він зазначив, що найпоширенішою причиною ДТП залишається порушення швидкісного режиму — на це порушення припадає понад 40% усіх ДТП з потерпілими і загиблими. Серед інших причин:

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть та пішохідних переходів;

недотримання безпечної дистанції.

Нагадаємо, з 12 листопада на дорогах України з’явилися мобільні діагностичні станції, за допомогою яких поліцейські контролюють відповідність автомобілів встановленим нормам технічного стану.

Джерело: «Укрінформ»