В Украине работает автофиксация нарушений ПДД, фото: «Цензор.нет»

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В Украине на участках автодорог, оборудованных камерами автофиксации нарушений, по результатам 2021 года количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось втрое.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил об этом во время пресс-конференции, сообщает агентство «Укринформ».

То есть если в предыдущие годы на этих местах в совокупности случались в среднем 123 ДТП с пострадавшими и погибшими, то сейчас их случается 44, — отметил Белошицкий.

По его словам, на дорогах Украины сейчас работают 236 камер автоматической фиксации, а к концу 2023 года их планируют установить не менее 580.

Всего в 2021 году на дорогах Украины погибли почти 2,6 тыс. человек. В то же время в этом году фиксируется снижение количества смертей на дорогах Украины на 10%. Глава Департамента патрульной полиции надеется, что эту статистку удастся удержать до конца года.

В этом году на дорогах нашего государства произошли 154 тыс. 480 ДТП, из них 20 тыс. 365 — с потерпевшими или погибшими. В них погибли 2 тыс. 592 человека и 24 тыс. 905 были травмированы, — рассказал Белошицкий.

Он отметил, что наиболее распространенной причиной ДТП остается нарушение скоростного режима — на это нарушение приходится более 40% всех ДТП с пострадавшими и погибшими. Среди других причин:

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов;

несоблюдение безопасной дистанции.

Напомним, с 12 ноября на дорогах Украины появились мобильные диагностические станции, посредством которых полицейские контролируют соответствие автомобилей установленным нормам технического состояния.

Источник: «Укринформ»