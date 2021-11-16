Сотрудничали с СБУ – Аваков о подозреваемых по делу Шеремета. Фото: МВД

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Ракурс

Дело Шеремета прокомментировал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. По его мнению, подозреваемые в исполнении убийства журналиста Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь могли сотрудничать с СБУ.

Аваков рассказал, что еще летом 2019 года, когда Зеленский возглавил страну, а подозреваемых в убийстве еще не задержали, президент, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и глава Офиса президента Андрей Богдан получили доступ к материалам дела. Об этом экс-министр рассказал в интервью «Украинской правде»

Тогда я впервые обратил внимание, что записи трех видеокамер с места преступления (в декабре 2019 года Аваков говорил об исчезновении записей с четырех камер — ред.), которую изымали сотрудники СБУ, исчезли, — отметил Аваков.

Бывший министр рассказал, что с этим вопросом он обратился к главе СБУ Ивану Баканову. После проведенного расследования ведомство сообщило, что это безосновательное обвинение и записи не исчезали.

Аваков не согласен с таким результатом расследования. Он добавил, что считает Кузьменко, Антоненко и Дугарь исполнителями преступления.

Они могли знать, а могли не знать до конца, относительно кого они это делают. Когда им дело заказали, по какой процедуре — это отдельный разговор, — заявил Аваков.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре прошлого года обвинительный акт по ним направили в суд. Все фигуранты отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим. Общественность также раскритиковала предположение следствия.

Источник: «Украинская правда»