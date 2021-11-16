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Ракурс
Порноматериалы демонстрировали луцким школьникам во время онлайн-уроков, фото: «2ГИС»

Видео для взрослых показывали во время онлайн-обучения пятиклассникам в Луцке

16 ноя 2021, 11:18
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Видео для взрослых появилось сразу на нескольких уроках онлайн-обучения учащихся пятых классов из разных школ областного центра Волынской области. Также к онлайн-урокам под никами школьников стали приобщаться посторонние люди, которые ругались и смеялись.

В результате директора школ обратились в киберполицию, сообщает ТСН.

По мнению экспертов, такая ситуация могла возникнуть по нескольким причинам:

  • шпионское программное обеспечение могло «слить» соответствующую информацию злоумышленникам;
  • или причиной стал пользователь, специально раздавший соответствующие аккаунты.

Отмечается, что эта ситуация вызывает озабоченность и у родителей школьников — поскольку большинство из них работают, дети на онлайн-уроках занимаются самостоятельно. А гарантий, что подобная ситуация не возникнет снова, нет.


Напомним, в прошлом году, по данным социологов, около половины украинцев отрицательно оценили качество дистанционного обучения школьников.

Источник: ТСН


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