Видео для взрослых показывали во время онлайн-обучения пятиклассникам в Луцке

Порноматериалы демонстрировали луцким школьникам во время онлайн-уроков, фото: «2ГИС»

https://racurs.ua/n163116-video-dlya-vzroslyh-pokazyvali-vo-vremya-onlayn-obucheniya-pyatiklassnikam-v-lucke.html

Ракурс

Видео для взрослых появилось сразу на нескольких уроках онлайн-обучения учащихся пятых классов из разных школ областного центра Волынской области. Также к онлайн-урокам под никами школьников стали приобщаться посторонние люди, которые ругались и смеялись.

В результате директора школ обратились в киберполицию, сообщает ТСН.

По мнению экспертов, такая ситуация могла возникнуть по нескольким причинам:

шпионское программное обеспечение могло «слить» соответствующую информацию злоумышленникам;

или причиной стал пользователь, специально раздавший соответствующие аккаунты.

Отмечается, что эта ситуация вызывает озабоченность и у родителей школьников — поскольку большинство из них работают, дети на онлайн-уроках занимаются самостоятельно. А гарантий, что подобная ситуация не возникнет снова, нет.

Напомним, в прошлом году, по данным социологов, около половины украинцев отрицательно оценили качество дистанционного обучения школьников.

Источник: ТСН