Видео для взрослых показывали во время онлайн-обучения пятиклассникам в Луцке

Видео для взрослых показывали во время онлайн-обучения пятиклассникам в Луцкеhttps://racurs.ua/n163116-video-dlya-vzroslyh-pokazyvali-vo-vremya-onlayn-obucheniya-pyatiklassnikam-v-lucke.htmlРакурс
Видео для взрослых появилось сразу на нескольких уроках онлайн-обучения учащихся пятых классов из разных школ областного центра Волынской области. Также к онлайн-урокам под никами школьников стали приобщаться посторонние люди, которые ругались и смеялись.
В результате директора школ обратились в киберполицию, сообщает ТСН.
По мнению экспертов, такая ситуация могла возникнуть по нескольким причинам:
- шпионское программное обеспечение могло «слить» соответствующую информацию злоумышленникам;
- или причиной стал пользователь, специально раздавший соответствующие аккаунты.
Отмечается, что эта ситуация вызывает озабоченность и у родителей школьников — поскольку большинство из них работают, дети на онлайн-уроках занимаются самостоятельно. А гарантий, что подобная ситуация не возникнет снова, нет.
Напомним, в прошлом году, по данным социологов, около половины украинцев отрицательно оценили качество дистанционного обучения школьников.
Источник: ТСН