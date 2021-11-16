Российский беспилотник «Орлан-10». Фото:

https://racurs.ua/n163115-rossiyskiy-bpla-sbili-ukrainskie-voennye-na-donbasse-foto.html

Ракурс

Российский беспилотник сбили на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины.

Дрон противника, который пересек линию разграничения в Донецкой области, подавили и заставили сесть на землю средствами радиоэлектронной борьбы. Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил. Украинские военные уже идентифицировали захваченный БПЛА. Об этом 16 ноября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сбитым беспилотником оказался дрон из российского многоцелевого беспилотного авиационного комплекса «Орлан-10», что предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии. Этот комплекс производит российское общество «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге. Этот комплекс стоит исключительно на вооружении российской армии.

В штабе ООС добавили, что сбитый БПЛА доказывает присутствие российских войск, вооружения и техники на территории Украины.

Напомним, весной этого года украинские военные сбили два беспилотника. Оказалось, один из БПЛА был изготовлен ООО «Ижмаш — Беспилотные системы» РФ. Второй беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования.