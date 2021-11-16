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Ракурс
Російський безпілотник «Орлан-10». Фото:

Російський БПЛА збили українські військові на Донбасі (ФОТО)

16 лис 2021, 11:02
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Російський безпілотник збили на Донбасі бійці Збройних сил України.

Дрон противника, який перетнув лінію розмежування в Донецькій області, подавили й змусили сісти на землю засобами радіоелектронної боротьби. Ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав. Українські військові вже ідентифікували захоплений БПЛА. Про це 16 листопада повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Збитим безпілотником виявився дрон, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу «Орлан-10», що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії. Цей комплекс виробляє російське товариство «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі. Цей комплекс стоїть виключно на озброєнні російської армії.

У штабі ООС додали, що збитий БПЛА доводить присутність російських військ, озброєння та техніки на території України.


Російський БПЛА збили українські військові на Донбасі. Фото: штаб ООС

Нагадаємо, навесні цього року українські військові збили два безпілотники. Виявилося, один із БПЛА був виготовлений ТОВ «Іжмаш — Безпілотні системи» РФ. Другий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування.

Джерело: Ракурс


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