Російський безпілотник «Орлан-10». Фото:

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Російський безпілотник збили на Донбасі бійці Збройних сил України.

Дрон противника, який перетнув лінію розмежування в Донецькій області, подавили й змусили сісти на землю засобами радіоелектронної боротьби. Ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав. Українські військові вже ідентифікували захоплений БПЛА. Про це 16 листопада повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Збитим безпілотником виявився дрон, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу «Орлан-10», що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії. Цей комплекс виробляє російське товариство «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі. Цей комплекс стоїть виключно на озброєнні російської армії.

У штабі ООС додали, що збитий БПЛА доводить присутність російських військ, озброєння та техніки на території України.

Нагадаємо, навесні цього року українські військові збили два безпілотники. Виявилося, один із БПЛА був виготовлений ТОВ «Іжмаш — Безпілотні системи» РФ. Другий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування.