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«Червона» Україна – суворий карантин запроваджено у 18 регіонах. Фото: bazarmedia.info

«Червона» Україна — суворий карантин запроваджено у 18 регіонах (КАРТА)

16 лис 2021, 10:56
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Карантин в Україні посилили до максимуму в 18 регіонах. «Червона» зона карантину запроваджена в Києві та 17 областях.

Туди віднесено Київ, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У «жовтій» зоні перебувають Кіровоградська та Тернопільська області. Водночас до «помаранчевої» зони віднесли Вінницьку, Закарпатську, Полтавську, Харківську та Чернівецьку області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, в Україні складає 759 на 100 тис. населення.


Найвищий рівень захворюваності зареєстровано в:

  • Сумській області — 1 тис. 62,
  • Миколаївській області — 1 тис. 64,
  • Полтавській області — 1 тис. 16.

Нагадаємо, карантин в Україні посилюють ще в одному регіоні — Вінницька область з 18 листопада переходить до «червоної» зони.

Джерело: Ракурс


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