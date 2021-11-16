«Червона» Україна — суворий карантин запроваджено у 18 регіонах (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n163114-chervona-ukrayina-suvoryy-karantyn-zaprovadjeno-u-18-regionah-karta.htmlРакурс
Карантин в Україні посилили до максимуму в 18 регіонах. «Червона» зона карантину запроваджена в Києві та 17 областях.
Туди віднесено Київ, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
У «жовтій» зоні перебувають Кіровоградська та Тернопільська області. Водночас до «помаранчевої» зони віднесли Вінницьку, Закарпатську, Полтавську, Харківську та Чернівецьку області.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, в Україні складає 759 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень захворюваності зареєстровано в:
- Сумській області — 1 тис. 62,
- Миколаївській області — 1 тис. 64,
- Полтавській області — 1 тис. 16.
Нагадаємо, карантин в Україні посилюють ще в одному регіоні — Вінницька область з 18 листопада переходить до «червоної» зони.