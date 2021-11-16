«Червона» Україна – суворий карантин запроваджено у 18 регіонах. Фото: bazarmedia.info

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Карантин в Україні посилили до максимуму в 18 регіонах. «Червона» зона карантину запроваджена в Києві та 17 областях.

Туди віднесено Київ, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У «жовтій» зоні перебувають Кіровоградська та Тернопільська області. Водночас до «помаранчевої» зони віднесли Вінницьку, Закарпатську, Полтавську, Харківську та Чернівецьку області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, в Україні складає 759 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності зареєстровано в:

Сумській області — 1 тис. 62,

Миколаївській області — 1 тис. 64,

Полтавській області — 1 тис. 16.

Нагадаємо, карантин в Україні посилюють ще в одному регіоні — Вінницька область з 18 листопада переходить до «червоної» зони.