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Ракурс
Шмигаль назвав регіони, які потраплять до «червоної» і «жовтої» зон карантину

Шмигаль назвав регіони, які потраплять до «червоної» і «жовтої» зон карантину

15 лис 2021, 16:59
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Карантин в Україні можуть посилити ще в одному регіоні — Вінницька область за показниками захворюваності наближається до «червоної» зони.

Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в «жовту» зону, якщо збережеться позитивна динаміка. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб у порівнянні з 34 тис. позаминулого тижня.

За словами Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.


Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації — за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн щеплень.

Нагадаємо, в Україні вперше за три місяці середньодобова кількість виписок зі спеціалізованих «ковідних» лікарень перевищила кількість госпіталізованих. До госпіталів з коронавірусом привозять в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.

Джерело: Ракурс


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